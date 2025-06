TikToker de 17 anos é morta a tiros à queima-roupa após rejeitar stalker

© Sana Yousaf/TikTok

Um homem foi preso no Paquistão e acusado de assassinar Sana Yousaf, de apenas 17 anos e com mais de um milhão de seguidores no TikTok, por ela se recusar a responder às suas inúmeras solicitações online.

A jovem influenciadora foi morta a tiro na noite de segunda-feira (2), em sua casa, em Islamabade, capital do Paquistão.

Segundo a polícia, o homem foi visto rondando a casa da adolescente durante horas.

"Ela o rejeitou repetidamente. Ele continuou tentando contactá-la, mas foi rejeitado", disse o chefe de polícia da capital, Syed Ali Nasir Rizvi. "Este foi um assassinato horrível e a sangue frio."

Horas antes de sua morte, Sana Yousaf, publicou um vídeo onde cortava o seu bolo de aniversário.

No Paquistão, 80% das mulheres afirma já ter sido vítima de assédio em locais públicos.

A violência contra as mulheres é generalizada no país, de acordo com a Comissão de Direitos Humanos do Paquistão, e não são raros os casos de mulheres atacadas após rejeitarem propostas de casamento, conforme escreve a CBS News.

