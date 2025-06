Aliado de Putin diz que ação da Ucrânia é 'motivo para ataque nuclear'

© Roni Rekomaa/Bloomberg via Getty Images

No último fim de semana a Ucrânia realizou um grande e audacioso ataque às principais bases aéreas russas, deixando a imagem de Vladimir Putin arranhada perante o mundo, já que mostrou a fragilidade dos sistemas de proteção da Rússia. O serviço de segurança SBU da Ucrânia disse que atingiu quatro grandes bases aéreas russas, que abrigam em grande parte a frota de aviação de longo alcance do país.

O apresentador Vladimir Solovyov, um dos maiores apoiadores de Putin, cometou como o assunto está sendo tratado na Rússia e disse que a ação da Ucrânia é "motivo para um ataque nuclear".

Solovyov tem repetidamente enfatizado a questão das armas nucleares no discurso russo ao longo dos mais de três anos de guerra na Ucrânia, e levantou a ideia de um ataque nuclear aos países da OTAN. O apresentador também pediu que os soldados russos que filmaram as consequências dos ataques de domingo fossem executados, de acordo com uma tradução publicada pelo projeto Russian Media Monitor, dirigido pela jornalista Julia Davis.

Em uma declaração ameaçadora escrita para "todos os que estão preocupados e esperando por retaliação", Dmitry Medvedev , ex-presidente da Rússia e atual vice-presidente do conselho de segurança do país, disse na terça-feira: "Vocês precisam se preocupar".

"A retribuição é inevitável", acrescentou ele em uma publicação no aplicativo de mensagens Telegram.

Mais Tensão

O think tank Instituto para o Estudo da Guerra (ISW), sediado nos EUA, disse que após a ação da Ucrânia, que Moscou aumentou seus ataques terrestres ao redor de Andriivka. A Rússia está "intensificando esforços para ampliar a linha de frente" no norte de Sumy, ao norte e nordeste da capital regional, acrescentou o think tank.

