Resgate encontra desmoronamento de gelo onde brasileiro desapareceu no Peru

LIMA, PERU (FOLHAPRESS) - Equipes de resgate encontraram um grande desmoronamento de gelo na montanha Artesonraju, na Cordilheira Blanca, no Peru, onde o escalador e fotógrafo brasileiro Edson Vandeira, 36, desapareceu.

Nesta quinta-feira (5), um helicóptero do Ministério da Defesa peruano chegou à região para auxiliar nas buscas. Voluntários, incluindo turistas brasileiros, atuam em ao menos duas frentes na montanha.

Vandeira saiu no último dia 26 em uma expedição junto com dois peruanos, Homer Efraín Alonzo Pretel, 34, e Jesús Manuel Picón Huerta, 31, colegas de curso do Centro de Estudios de Alta Montaña (Ceam), localizado em Huaraz, a 400 km ao norte de Lima.

Os três montaram acampamento em uma base da montanha a 4.950 metros de altitude e se preparavam para chegar ao cume na sexta-feira (30).

Com 6.034 metros, o Artesonraju é um dos picos mais exigentes do Peru e é conhecido por ter inspirado a logomarca do estúdio de cinema Paramount Pictures. É considerada uma escalada técnica e difícil que mescla áreas com gelo e outras com neve profunda, branda e instável.

Segundo o coordenador da operação, Beto Pinto, presidente da Associação de Guias de Montanha do Peru, os socorristas encontraram pegadas do grupo até um certo ponto da subida e, em uma área próxima, um desmoronamento recente. "Pode ser que alguma coisa tenha acontecido ali", disse.

O resgate em alta montanha é caro e complexo, pois demanda profissionais com capacidade técnica, logística, equipamentos específicos e deslocamentos de risco em altitude.

FAMÍLIA VIAJA AO PERU E PEDE DOAÇÕES PARA BUSCA

A mãe de Vandeira e uma irmã chegaram nesta quinta à cidade de Huaraz. À Folha de S.Paulo o pai do fotógrafo, o vendedor José Edson Pereira Costa, que está em São Paulo, pediu mais união e coordenação entre as autoridades.

O helicóptero só foi disponibilizado nesta quinta, três dias depois da constatação do desaparecimento do grupo. Nesse período, as equipes de busca, familiares e amigos dos escaladores fizeram uma intensa mobilização e pressão por meio da imprensa peruana e da redes sociais.

"Era para ter tido socorro imediato. Não estou conseguindo entender por que demorou três dias para conseguir um helicóptero. Passou muito tempo, um tempo que eles não têm. Primeiro é resgatar, é salvar a vida. Os gastos vêm depois. Tem que esquecer a papelada, quem manda e quem não manda", declarou.

"Só peço a Deus que os proteja até que sejam resgatados. Espero do fundo do coração que possamos trazer nossos filhos de volta", acrescentou.

Amigos e familiares abriram uma campanha online para arrecadar doações para as buscas.

FOTÓGRAFO ERA MONTANHISTA EXPERIENTE

Vandeira é um nome conhecido no setor de fotografia outdoor no Brasil. Ele é colaborador da National Geographic e foi entrevistado pelo UOL em 2022, quando falou sobre suas expedições à Antártica.

Em 2023, o escalador participou da série Andes Extremos, no History Channel, em que percorria montanhas andinas com mais de 6.000 metros de altitude junto a outros dois brasileiros.

O Artesonraju foi palco de diversos acidentes nos últimos anos. Em 2018, dois montanhistas mexicanos morreram em um acidente na descida do cume. Em 2006, três americanos sofreram quedas fatais na escalada.