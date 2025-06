Netanyahu admite que financia grupo jihadista em Gaza contra Hamas

© Reuters

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, admitiu nesta quinta-feira (5) que o seu governo está financiando um grupo armado jihadista ligado ao Estado Islâmico que atua na Faixa de Gaza contra o Hamas.

O anúncio ocorreu após o ex-ministro da Defesa Avigdor Lieberman, líder de um partido de oposição, acusar Bibi, como o premiê também é chamado, de disponibilizar armas para essas gangues que atuam no território.

Em um vídeo publicado no X, Netanyahu disse que seu governo seguiu conselho de membros do Exército com o objetivo de salvar vidas de soldados israelenses. "O que há de errado nisso?" ponderou. "Israel está trabalhando para derrotar o Hamas de muitas maneiras."

Algumas famílias são conhecidas em Gaza por exercerem controle em algumas partes do território -já tendo, inclusive, protagonizado confrontos com o grupo terrorista Hamas. Lieberman disse em entrevista a uma rádio local que um dos grupos aos quais Netanyahu se referiu era o Abu Shabab, ligado ao Estado Islâmico, e que Israel estaria armando a facção com metralhadoras e fuzis.

De acordo com o jornal israelense Hareetz, vídeos em redes sociais mostram palestinos armados em Gaza com equipamento militar, incluindo capacetes e coletes, e com uma insígnia com os dizeres "Serviço Anti-Terrorista" em inglês e árabe.

Ainda segundo o Hareetz, o líder do grupo seria Yasser Abu Shabab, um líder conhecido da cidade de Rafah que já foi preso pelo Hamas por crimes comuns. Seu grupo é frequentemente acusado de roubar suprimentos e ajuda humanitária que entram na Faixa de Gaza.

No passado, o governo Netanyahu apoiou o crescimento do Hamas na Faixa de Gaza como meio de enfraquecer a Autoridade Palestina, que governou o território até 2007, quando o grupo terrorista tomou o poder.

Em entrevista em dezembro de 2012, Netanyahu disse que era importante manter o Hamas forte para que servisse de contrapeso à Autoridade Palestina, e que a rivalidade entre os grupos diminuía a pressão para a criação de um Estado palestino.

Já em 2019, em um evento do seu partido, o Likud, Netanyahu disse que "qualquer um que deseje impedir a criação de um Estado palestino precisa apoiar a transferência de dinheiro para o Hamas. Isso é parte de nossa estratégia para isolar os palestinos em Gaza dos palestinos na Cisjordânia". Depois do ataque de 7 de outubro de 2023, Netanyahu negou que tenha ajudado a financiar o grupo terrorista no passado, chamando a ideia de "absurda e ridícula".