Ex-conselheiro de Trump pede que Musk seja "deportado imediatamente"

© Michael M. Santiago/Getty Images

Steve Bannon, ex-conselheiro da Casa Branca e aliado de Donald Trump, disse, esta quinta-feira (5), que aconselhou o presidente dos Estados Unidos a cancelar os contratos com Musk e também a abrir investigações a seu respeito, assim como defendeu que o magnata deveria ser deportado "imediatamente."

"Deveriam iniciar uma investigação formal sobre o seu status de imigrante, porque estou firmemente convencido de que se trata de um estrangeiro ilegal e que deve ser imediatamente deportado do país", defendeu Bannon ao jornal The New York Times.

De acordo com a publicação, Bannon, que tem vindo a criticar Musk ao longo dos últimos meses, disse ainda que e administração Trump deveria também investigar o suposto consumo de drogas por parte de Musk.

O aliado de Trump acrescentou que a autorização de segurança de Musk deveria ser suspensa durante essas investigações.

Vale destacar que o 'divórcio' entre Musk e Trump começou com acusações e declarações - com o líder dos EUA dizendo que "sempre teve uma boa relação com Musk", mas que "não sabia" se esta se iria manter, passando para Musk acusando Trump de "ingratidão" e dizendo que sem o seu apoio ele não teria vencido as eleições.

Trump disse que Musk estava "louco" e agora Musk elevou a gravidade da troca de 'farpas', dizendo que o nome de Trump constava nos arquivos de Epstein, magnata que foi acusado de tráfico sexual de menores, entre outros crimes. Alguns documentos relacionados com este caso já foram revelados, dando detalhes sobre a rede e envolvendo outras personalidades, como o Príncipe André ou David Copperfield, entre muitos outros.

Vale lembrar que Elon Musk saiu do governo dos EUA na semana passada, e na altura os dois homens falaram com jornalistas e trocaram promessas de amizade.

Leia Também: Bate-boca entre Trump e Musk indica erosão de aliança nos EUA