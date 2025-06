Rússia diz que disputa entre Trump e Musk é uma questão interna dos EUA

© Reuters

Nesta sexta-feira (6), a agência de notícias TASS revelou que a Rússia não planeja intervir na disputa entre o presidente dos EUA, Donald Trump, e seu ex-assessor e empresário Elon Musk.

O diplomata Dmitry Peskov disse em entrevista a estatal russa que Vladimir Putin não planeja se intrometer na situação: "Este é um assunto interno dos Estados Unidos. Não vamos interferir nem comentar de forma alguma", disse. "Estamos confiantes de que o presidente dos EUA lidará com esta situação sozinho", continuou.

Nesta quinta-feira (5), Musk e Trump trocaram acusações nas redes sociais, com o dono da Tesla afirmando que, sem seu apoio, Trump jamais teria vencido as eleições. Musk se pronunciou a favor do impeachment de Trump, criticou suas taxas de importação e previu uma recessão para a economia americana no segundo semestre de 2025.

Por outro lado, Trump disse que Musk havia parado de cumprir suas funções com eficiência quando liderava o Departamento para Melhorar a Eficiência do Governo Americano (DOGE) e "enlouqueceu". O presidente dos Estados Unidos ameaçou rescindir contratos governamentais com as empresas de Musk e cancelar todos os subsídios.

