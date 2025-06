Trump quer se livrar do Tesla que comprou de Elon Musk, diz Casa Branca

© Getty Images

Nesta sexta-feira (6), um funcionário da Casa Branca revelou ao 'The Post' que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está planejando vender ou doar o Tesla Model S vermelho que comprou de Elon Musk. O veículo foi comprado com grande alarde em 11 de março, em frente da Casa Branca como sinal de apoio de Trump ao empresário sul-africano.

Segundo a publicação, o veículo está estacionado na residência oficial de Trump e era para uso da equipe, já que o presidente não tem permissão para dirigir devido aos rígidos protocolos de segurança.

O Model S é vendido a um preço inicial de cerca de US$ 80.000 (cerca de 480 mil reais), embora a versão que o presidente comprou pareça custar mais de US$ 100.000 (cerca de 560 mil reais).

Irritado com as declarações de Musk após deixar equipe do governo norte-americano, Trump que acabar com todos os vestígios da relação dele com o dono da Tesla.

Qualquer bom sentimento entre os dois homens provavelmente desapareceu depois que Musk intensificou suas críticas ao "Big, Beautiful Bill" apoiado por Trump — e então pediu o impeachment do presidente e um novo partido político para desafiar o Partido Republicano.

Trump x Musk

Nesta quinta-feira (5), Musk e Trump trocaram acusações nas redes sociais, com o dono da Tesla afirmando que, sem seu apoio, Trump jamais teria vencido as eleições. Musk se pronunciou a favor do impeachment de Trump, criticou suas taxas de importação e previu uma recessão para a economia americana no segundo semestre de 2025.

Por outro lado, Trump disse que Musk havia parado de cumprir suas funções com eficiência quando liderava o Departamento para Melhorar a Eficiência do Governo Americano (DOGE) e "enlouqueceu". O presidente dos Estados Unidos ameaçou rescindir contratos governamentais com as empresas de Musk e cancelar todos os subsídios.

