Coreia do Norte reflutua contratorpedeiro que virou durante lançamento

Nesta sexta-feira (6), a Coreia do Norte revelou que conseguiu reflutuar o novo contratorpedeiro que virou durante o lançamento no mês passado. Agora, o navio danificado será movido para uma doca seca em um estaleiro diferente para reparos.

"Após restaurar o equilíbrio do contratorpedeiro no início de junho, a equipe o atracou no píer realizando seu lançamento final com segurança na tarde de quinta-feira", disse uma reportagem da Agência Central de Notícias Coreana (KCNA), estatal.

O contratorpedeiro de 5.000 toneladas é o mais novo navio de guerra do país e deveria ser um triunfo do ambicioso esforço de modernização naval da Coreia do Norte.

Tensão no lançamento do contratorpedeiro

Durante o lançamento do contratorpedeiro em 21 de maio, um mau funcionamento no mecanismo fez com que a popa deslizasse prematuramente para dentro da água, esmagando partes do casco e deixando a proa encalhada na pista.

O líder norte-coreano Kim Jong Un, que testemunhou o lançamento fracassado na cidade de Chongjin, no nordeste do país, chamou-o de "ato criminoso", e o governo rapidamente disse que prendeu quatro pessoas que alega serem responsáveis ​​pelo acidente.

Kim ordenou que as autoridades consertassem rapidamente o navio, ainda sem nome, antes da sessão plenária do Partido dos Trabalhadores no poder, no final de junho, chamando-o de uma questão de honra nacional.

A agência estatal informou que a meta de Kim será cumprida. "A próxima etapa da restauração elaborada será realizada na doca seca do Estaleiro Rajin pelo período de 7 a 10 dias", informou a KCNA, acrescentando que o Secretário do Comitê Central, Jo Chun Ryong, que está liderando o esforço de reparo, disse que "a restauração perfeita do destróier será concluída sem falhas" antes da reunião plenária.

A abordagem inovadora aparentemente foi usar balões aerostáticos presos ao casco do navio para ajudar a equilibrá-lo e reflutuá-lo, mostraram imagens de satélite.

Analistas acreditavam que as tensões colocadas no casco e na quilha durante tal acidente poderiam ter levado ao seu desmantelamento. Mas os danos no casco devem ter sido significativamente menores do que o estimado. Espaços internos do navio, assim como máquinas e componentes eletrônicos, terão que ser limpos de água do mar e sal seco no processo de reparo, disse ele.

