Terremoto de 6,4 no Chile é sentido durante programa de TV ao vivo; vídeo

© Reprodução X/mysteryWN

O terremoto de magnitude 6,4 que atingiu o Chile na sexta-feira foi sentido ao vivo durante a transmissão de um programa de televisão, que estava sendo exibido na cidade de Copiapó, no norte do país.

A política e candidata à presidência do Chile, Carolina Tohá, participava da transmissão ao vivo, falando sobre suas propostas de campanha, acompanhada por dois jornalistas, quando tudo no estúdio começou a tremer (as imagens do momento podem ser vistas no topo do texto).

A entrevista acabou sendo interrompida, com os três presentes deixando o estúdio enquanto o terremoto derrubava os equipamentos do local.

O tremor causou pequenos danos em infraestruturas e deixou mais de 20 mil pessoas sem energia elétrica. No entanto, não houve registro de vítimas.

O Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) informou que o terremoto ocorreu às 13h15 no horário local (17h15 em Lisboa), a uma profundidade de 76 quilômetros, com epicentro localizado próximo à costa do deserto do Atacama, no Chile.

Em 1960, a região de Valdivia, no sul do Chile, foi palco do terremoto mais forte dos tempos modernos, com magnitude de 9,6 na escala Richter, causando a morte de 1.655 pessoas.

Leia Também: Turista norte-americano morre após beber chá alucinogénico no Peru