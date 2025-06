Iniciante no jiu-jítsu fica paraplégico após golpe de faixa preta; vídeo

© Reprodução

Um aluno de jiu-jítsu nos Estados Unidos, Jack Greener, de 30 anos, receberá indenização de US$ 56 milhões (aproximadamente R$ 313 milhões) após sofrer uma lesão que o deixou tetraplégico. O incidente aconteceu em 2018, durante um treinamento com o instrutor faixa-preta Francisco Iturralde, conhecido como "Sinistro", na academia Del Mar Jiu Jitsu, em San Diego. Durante a prática, Iturralde aplicou um golpe que resultou na fratura das vértebras cervicais de Greener. "O instrutor colocou todo o peso do corpo no pescoço de Greener, causando paralisia imediata", afirmou Rener Gracie, neto de Helio Gracie e testemunha técnica no caso.

O júri inicial concedeu US$ 46 milhões a Jack, mas o valor foi atualizado para US$ 56 milhões após a inclusão de juros. A academia tentou recorrer à Suprema Corte da Califórnia, que manteve o veredito, e agora o caso segue para análise na Suprema Corte Federal. Apesar do parecer técnico, Royler Gracie, tio de Rener, defendeu que o ocorrido foi um acidente e não resultado de negligência. "Sinto muito pelo aluno, mas não acredito que seja culpa do professor ou da academia", declarou ele.

Jack, que enfrentou meses de internação e múltiplos derrames, processou a academia por negligência. Atualmente, ele atua como alpinista e palestrante motivacional. O advogado de Greener, Rahul Ravipudi, afirmou que a decisão estabelece um importante precedente ao responsabilizar instrutores e academias por riscos ampliados além do esperado nos esportes.