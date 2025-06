Irmãs encontradas sem vida nos EUA morreram asfixiadas; pai está em fuga

© Reprodução/X

As três irmãs, de cinco, oito e nove anos, encontradas mortas na semana passada no condado de Chelan, no estado de Washington, nos Estados Unidos, morreram por asfixia, segundo uma autópsia preliminar.

De acordo com documentos judiciais citados pela NBC News, as meninas, suspeitas de terem sido mortas pelo próprio pai, foram encontradas amarradas com abraçadeiras plásticas e com sacos na cabeça em uma área remota do estado.

O principal suspeito, Travis Decker, de 32 anos, está foragido. O xerife do condado de Chelan, Mike Morrison, afirmou em coletiva de imprensa na última quarta-feira que as crianças são a "motivação" para as intensas buscas pelo suspeito. Ex-militar, Decker é procurado por homicídio e sequestro, e as autoridades oferecem uma recompensa de 20 mil dólares (cerca de 100 mil reais) por informações que levem à sua captura.

Segundo o xerife, Decker tem histórico de interesse por atividades ao ar livre e conhecimentos de sobrevivência na natureza. O desaparecimento das meninas foi relatado em 30 de maio pela mãe, que acionou as autoridades depois que o pai não devolveu as crianças após uma visita e ignorou suas ligações. Três dias depois, os corpos foram encontrados próximos ao carro do suspeito em um acampamento em Rock Island.

O ex-casal, que esteve casado por sete anos, havia firmado um acordo parental em setembro do ano passado, que previa que Decker buscasse tratamento para questões de saúde mental e fizesse terapia devido a episódios de raiva e violência doméstica. No entanto, ele nunca seguiu as determinações do acordo.

Leia Também: Equipe de Musk 'esquece' sobras de maconha em prédio do governo Trump