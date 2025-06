Pré-candidato à Presidência da Colômbia é baleado em palanque; vídeo

© Raul ARBOLEDA / AFP) (Photo by RAUL ARBOLEDA/AFP via Getty Images

O senador conservador Miguel Uribe Turbay, candidato à presidência da Colômbia nas eleições de maio de 2026, foi baleado e ferido gravemente em Bogotá no sábado, num evento de campanha, enquanto discursava. O suspeito da autoria do disparo é um adolescente de 15 anos, que foi detido no local com uma arma. Para o governo colombiano não há dúvidas: trata-se de um "atentado".

O momento em que Miguel Uribe Turbay foi baleado ficou registrado em vários vídeos, que estão circulando nas redes sociais. Enquanto algumas das imagens mostram o político, de 39 anos, discursando numa reunião de campanha na zona oeste da capital, quando foi interrompido por tiros, em outras vê-se o homem deitado no teto de um veículo, com o corpo ensanguentado.

Foi o presidente da Câmara Municipal de Bogotá, Carlos Galan, que informou que Uribe estava sendo "tratado com urgência" e que "o atirador foi detido".

O ataque ocorreu no bairro de Modelia, distrito de Fontibón, na zona oeste da capital colombiana, Bogotá.

Uribe foi baleado duas vezes, de acordo com a procuradoria, mas os paramédicos da ambulância que o conduziu ao primeiro centro médico especificaram à imprensa local que o político teria sido atingido duas vezes na cabeça e uma vez num joelho.

"O atentado contra o pré-candidato do Partido Centro Democrático, que levou dois tiros no corpo e no qual outras duas pessoas também ficaram feridas, ocorreu no bairro Modelia de Fontibón (...) onde um menor de 15 anos foi detido com uma arma de fogo tipo pistola Glock (9 milímetros)", informou a Procuradoria colombiana.

🇨🇴️Opositores a #MiguelUribeTurbay ha pretendido manejar la teoría de un autoatentado…

Aquí se ve claramente el momento en que el sicario de 15 años le dispara al aspirante a la presidencia y como momentos antes estaba en coordinación combina señora mayor.

¿Qué opinas?… pic.twitter.com/SGtM1elR8g — Víctor Cabrera (@victorcabreramx) June 8, 2025

Uma assistente de enfermagem da clínica disse à imprensa local que o estado do senador era extremamente delicado no momento da sua admissão: "Ele estava inconsciente. O seu estado era crítico", revelou, acrescentando que passaram "45 minutos a reanimá-lo".

Horas mais tarde, e devido à gravidade dos ferimentos, o senador foi transferido de ambulância para a Fundação Santa Fé, um hospital privado e uma das instituições médicas mais conceituadas do país, localizado no norte da capital colombiana, onde o senador foi submetido a uma cirurgia.

Por volta das 2h45 da madrugada (4h45 de domingo em Brasília), o deputado Christian Garcés, membro do partido 'uribista' Centro Democrático (CD), o mesmo do político atacado, revelou que o senador continua em estado crítico após a cirurgia.

"Recebemos a informação de María Claudia Tarazona, mulher de Miguel Uribe: 'Miguel saiu da cirurgia, conseguiu'. Agora, é necessário um grande esforço na sua recuperação", escreveu na rede social X o deputado Christian Garcés.

Nos informa María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe: “Miguel salió de la cirugía, lo logró”. Ahora un gran esfuerzo en su recuperación. — Christian Garcés (@ChriGarces) June 8, 2025

Líderes dentro e fora da Colômbia condenam "categórica e energicamente o ataque"

O governo do presidente de esquerda, Gustavo Petro, "denunciou categórica e energicamente o ataque" ao senador conservador.

Petro cancelou uma viagem que previa fazer na noite de sábado a Nice (França) para participar do Congresso dos Oceanos da ONU, alegando a necessidade de permanecer no país para "dar prioridade a todas as ações institucionais necessárias para garantir a segurança, esclarecer os fatos e reforçar a confiança no Estado de direito", segundo um comunicado do Governo.

Já o ministro da Defesa colombiano, Pedro Sanchez, condenou o atentado e anunciou na rede social X que as autoridades oferecem uma recompensa até 3 milhões de pesos por qualquer informação que leve à captura dos responsáveis.

Rechazo absoluto al atentado contra @MiguelUribeT, condeno con total contundencia este vil ataque ocurrido en Bogotá. Atentar contra la vida de un dirigente político es atentar contra el país y su democracia.



Ofrecemos hasta $3.000 millones de recompensa a quien entregue… — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) June 7, 2025

"Espero sinceramente que ele esteja bem e fora de perigo", escreveu a ministra dos Negócios Estrangeiros, Laura Sarabia, na rede social X.

La violencia nunca podrá ser el camino. Rechazo de forma contundente el atentado contra Miguel Uribe. Espero sinceramente que se encuentre bien y fuera de peligro. Nada justifica el uso de la violencia en una sociedad que busca construir en paz. — Laura Sarabia (@laurisarabia) June 7, 2025

A tentativa de homicídio de Uribe Turbai foi também condenada por várias praças diplomáticas, começando por Washington, onde secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, atribuiu a sua responsabilidade à "violenta retórica de esquerda" que "emana dos mais altos níveis do governo colombiano".

Richard Grenell, enviado especial de Donald Trump para missões especiais, também classificou o ataque contra o "candidato conservador à presidência da Colômbia" como um "Horror", numa mensagem divulgada no X.

Às acusações da administração Trump juntaram-se as de congressistas da Florida, como o senador Rick Scott, que apelou a Petro para que faça tudo o que estiver ao seu alcance para garantir a segurança de todos os cidadãos, referindo-se ainda às "constantes" ameaças de morte recebidas pelo ex-presidente [Álvaro] Uribe, que "nunca" deveriam ser toleradas.

Por sua vez, a representante da Câmara da Florida, María Elvira Salazar, uma conhecida crítica de Petro, manifestou-se "horrorizada" com o ataque contra o senador conservador colombiano, também na rede social X.

Condeno totalmente el vil y cobarde atentado contra la vida del candidato presidencial Miguel Uribe en Colombia. Mis oraciones están con su familia y con todo el pueblo colombiano en este momento tan duro.



Actos de violencia política como este son ataques directos a la… — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) June 7, 2025

O presidente do Chile, Gabriel Boric, afirmou através da rede social X que em democracia a violência "não tem lugar nem justificação", manifestando a sua "condenação absoluta do ataque contra Miguel Uribe Turbai".

Mi más absoluta condena al atentado contra Miguel Uribe Turbay, pre -candidato presidencial en Colombia. En Democracia la violencia no tiene cabida ni justificación. — Gabriel Boric Font (@GabrielBoric) June 8, 2025

Enquanto os ministérios dos Negócios Estrangeiros (MNE) mexicano e peruano condenaram "energicamente" o atentado, com o primeiro a sublinhar que "a violência política é inadmissível" numa decmocracia e o segundo a manifestar "o mais firme repúdio por qualquer ato de violência que ponha em causa a vida ou prejudique a paz social e o bem-estar dos nossos povos".

De igual modo, o presidente do Equador, Daniel Noboa, afirmou ter recebido a notícia "com profundo pesar", acrescentando a condenação de "todas as formas de violência e intolerância". "Não estão sozinhos", acrescentou o chefe de Estado no antigo Twitter.

Con profundo dolor, acompaño a la familia del senador Miguel Uribe en este momento tan duro. Mi respeto y oraciones están con ustedes.



Condenamos toda forma de violencia e intolerancia. No están solos. — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) June 8, 2025

O Escritório das Nações Unidas para os Direitos Humanos na Colômbia e a Missão de Apoio ao Processo de Paz da Organização dos Estados Americanos (MAPP/OEA) condenaram o atentado e pediram garantias para as eleições de 2026.

"Condenamos o atentado contra o senador e pré-candidato do Centro Democrático Miguel Uribe Turbay. Exortamos as autoridades a investigar, processar e punir os responsáveis. Apelamos à garantia dos direitos políticos e ao debate político sem violência. Expressamos a nossa solidariedade para com o pré-candidato e a sua família", afirmou o gabinete da ONU na rede social X.

Quem é Miguel Uribe Turbay?

Miguel Uribe pertence ao partido Centro Democrático, cujo líder é o influente ex-presidente Álvaro Uribe, que governou a Colômbia entre 2002 e 2018. No entanto, não há qualquer relação de parentesco entre os dois, mas muita afinidade.

O senador conservador, um dos principais pré-candidatos às eleições presidenciais no próximo ano pela direita conservadora, anunciou em outubro de 2024 que aspirava suceder a Petro, de quem é um forte crítico, em 2026.

Aos 39 anos, com uma educação de elite e um sobrenome que evoca tanto o poder político como as feridas do conflito colombiano, Uribe Turbay vinha a emergir como o rosto da renovação geracional do Uribismo.

Licenciado em direito pela Universidad de los Andes, com mestrados em Políticas Públicas pela mesma instituição e em Administração Pública pela Universidade de Harvard, Uribe Turbay combina o legado da família com uma carreira política própria.

É filho do ex-conselheiro conservador Miguel Uribe Londoño e da jornalista Diana Turbay, assassinada em 1991 durante uma operação de resgate fracassada quando estava sequestrada pelo cartel de Medellín.

É também neto do ex-Presidente Julio César Turbay Ayala, que governou a Colômbia de 1978 a 1982.

