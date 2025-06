Terremoto de 6,3 sentido na Colômbia

© Luisa Gonzalez/Reuters

Um terremoto de magnitude 6,3 na escala Richter sacudiu a Colômbia na manhã deste domingo (8), segundo informações do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS). Até o momento, não há relatos de vítimas ou danos materiais significativos.

O tremor ocorreu por volta das 8h08 no horário local (06h08 no horário de Brasília), surpreendendo muitos colombianos ainda dormindo. Moradores foram vistos deixando suas casas de pijama e descalços, ao som de sirenes que alertavam para a emergência.

O epicentro do sismo foi localizado a uma profundidade de 10 quilômetros e a cerca de 17 quilômetros da cidade de Paraebueno, próxima à capital Bogotá. A intensidade do tremor foi sentida de forma significativa na capital.

Doze minutos após o primeiro abalo, uma réplica de magnitude 4,0 foi registrada às 8h20 (10h20 no horário de Brasília), também com profundidade inferior a 30 quilômetros.

De acordo com a CNN Internacional, o primeiro tremor foi fortemente sentido em Bogotá. Nos estúdios do canal France24 no país, os equipamentos balançaram e as imagens ao vivo mostraram o impacto do terremoto durante a transmissão.

O Serviço Geológico Colombiano confirmou o horário do tremor principal como 8h08 da manhã. As autoridades seguem monitorando a situação e orientam a população a permanecer atenta a possíveis réplicas.

#AHORA | 🇨🇴 Sismo de magnitud 6,5 en la escala de Richter se registró en Bogotá, Colombia.



El Servicio Geológico Colombiano (@sgcol) detalló que el epicentro se ubicó a 6 kilómetros de Paratebueno, en Cundinamarca.

Noticia en desarrollo... pic.twitter.com/fzpdhVEOql — Por la calle del Medio (@plcdelmedionews) June 8, 2025

De acordo com a escala de Richter, os sismos são classificados segundo a sua magnitude como micro (menos de 2,0), muito pequenos (2,0-2,9), pequenos (3,0-3,9), ligeiros (4,0-4,9), moderados (5,0-5,9), fortes (6,0-6,9), grandes (7,0-7,9), importantes (8,0-8,9), excepcionais (9,0-9,9) e extremos (quando superior a 10).

