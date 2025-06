Avião com pelo menos 16 pessoas a bordo cai nos EUA; ninguém morreu Passageiros com ferimentos leves foram levados de helicóptero para hospitais próximos

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Um avião com pelo menos 16 pessoas caiu hoje em Tennessee, nos Estados Unidos. Não há informações sobre feridos ou possíveis mortes. Havia entre 16 a 20 pessoas a bordo, segundo a Polícia Rodoviária do estado. Passageiros com ferimentos leves foram levados de helicóptero para hospitais próximos. Ninguém morreu no acidente, de acordo com Lyle Russell, porta-voz da cidade de Tullahoma. Um vídeo da patrulha rodoviária mostra danos na cauda do avião, que parece ter se quebrado junto com outras partes da aeronave. O local onde o avião caiu foi fechado para as autoridades investigarem a queda. "O local está sendo isolado pelas autoridades locais enquanto agentes da Administração Federal de Aviação estão a caminho para continuar a investigação", disse Russell.

