Vídeo viral: Donald Trump cai em escadas de avião e internet não perdoa

© Reprodução X/ J Stewart

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, viveu um momento inusitado. Enquanto subia os degraus do Air Force One, em New Jersey, nos Estados Unidos, tropeçou e... o pequeno incidente rapidamente se tornou viral nas redes sociais.

Os internautas não perdoaram Donald Trump e compararam o tropeço aos do antigo presidente dos EUA, Joe Biden. Incidentes com que, na época, Trump ironizou publicamente (e ainda hoje o faz).

Veja o vídeo acima.

"Quando aconteceu ao Biden foi uma cobertura intensiva de vários dias nos meios de comunicação social, tendo sido criada uma narrativa. Quanto querem apostar que, agora que aconteceu a Trump, isso não vai acontecer?", se lê em um comentário.

Mas há mais. Há internautas que dizem que "está no momento dos seus exames cognitivos e neurológicos" ou "um homem de 80 porque é que é presidente".

President Trump very nearly does a Biden as he trips on the stairs of Air Force One. pic.twitter.com/gw4VC6T9ig — J Stewart (@triffic_stuff_) June 8, 2025

🤭Trump repeated Biden’s move and nearly took a tumble on the stairs



He stumbled but made it to the top — and raised a clenched fist to the press!



Karma doesn’t miss! pic.twitter.com/4nKcdru5cj — NEXTA (@nexta_tv) June 9, 2025

Trump mocked Biden for stumbling—said it proved he was weak, old, unfit. Now he’s tripping on stairs. By his own logic, it’s time to retire, sit down, and drop the alpha act. Time catches up with everyone.#TrumpStumbles #StableGeniusDown #TooOldToLead #MAGAfall #StairForceNone pic.twitter.com/AYySg1MRT1 — Nighthawk #FBPE 🇫🇷🇺🇦🇪🇺󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@Rene_Artois_3U) June 8, 2025

Leia Também: Khaby Lame, maior influenciador do TikTok, deixa os EUA após prisão