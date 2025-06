Pugilista convida Trump a passar uns dias na Ucrânia: "Dou a minha casa"

© Alex Davidson/Getty Images

O pugilista ucraniano Oleksandr Usyk convidou o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a viver em sua casa durante uma semana para ficar ver a realidade da guerra na Ucrânia e entender o que se vive no país.

"Aconselho o presidente norte-americano Donald Trump a vir à Ucrânia e viver na minha casa por uma semana. Apenas uma semana. Dou-lhe a minha casa. Por favor, viva na Ucrânia e veja o que acontece todas as noites. Todas as noites há bombas e voos por cima da minha casa. Bombas, foguetes. Todas as noites. Já chega", afirmou Usyk, numa entrevista à BBC.

O ucraniano tem dúvidas de que Trump mude de opinião em relação à Ucrânia e ao presidente, Volodymyr Zelensky, que já culpou por "iniciar a guerra".

"Os ucranianos estão morrendo. Não são apenas os militares, mas as crianças, mulheres, avós, avôs. Para mim é difícil. É o meu país. Preocupo-me com o que acontece no meu país", explicou o pugilista.

Oleksandr Usyk tem feito vários apelos à paz na Ucrânia nos últimos três anos.

Vale lembrar que Trump prometeu pôr fim ao conflito "no prazo de 24 horas" assim que fosse eleito presidente pela segunda vez.

