Manifestantes anti-ICE entram em confronto com a polícia em Los Angeles

Neste domingo (8), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ordenou a tomada do centro de Los Angeles pelas Tropas da Guarda Nacional para tentar conter os confrontos violentos entre policiais e manifestantes, desencadeados por operações de imigração na última sexta-feira (6).

De acordo com a 'CBS', manifestantes enfrentaram também os soldados da Gaurda Nacional em frente do Centro de Detenção Metropolitano, onde imigrantes estão sendo levados pelo ICE (Serviço de Imigração e Alfândega em português). Os agentes usaram o que parecia ser gás lacrimogêneo e disparando tiros não letais contra alguns grupos de manifestantes.

Em entrevista coletiva, o chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, afirmou que 39 pessoas foram presas no total, 29 no sábado e 10 no domingo.

Ainda segundo o canal de notícias, Trump anunciou no sábado à noite que mobilizaria a guarda em resposta aos protestos. Em uma publicação no Truth Social, o presidente norte-americano chamou os eventos em Los Angeles de "dois dias de violência, confrontos e agitação".

Memorandos presidenciais emitidos no sábado declararam que pelo menos 2.000 soldados da Guarda Nacional seriam mobilizados. A maioria dos soldados é da Guarda Nacional da Califórnia, informou um funcionário do Departamento de Defesa à CBS News. Afirmaram ainda que 500 fuzileiros navais americanos da ativa, com base em Twentynine Palms, estavam em estado de "preparação para mobilização" e prontos para reforçar a Guarda Nacional, caso recebessem ordens para tal.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, criticou o destacamento militar de Trump, chamando-o de "propositalmente inflamatório" em uma publicação no X (antigo Twitter). Em outra publicação, ele disse que Trump estava "escalando a situação". "O governo federal está assumindo o controle da Guarda Nacional da Califórnia e mobilizando 2.000 soldados em Los Angeles — não porque haja escassez de agentes da lei, mas porque querem um espetáculo", disse ele em outra publicação . "Não deem um a eles."

Newsom solicitou formalmente que o Sr. Trump rescindisse o envio de tropas para Los Angeles em uma carta endereçada ao Secretário de Defesa Pete Hegseth, dizendo que "não havia necessidade" da Guarda Nacional. "Estamos aqui para manter a paz — não para entrar nos jogos políticos de Trump", disse.

Pelo terceiro dia consecutivo, alguns manifestantes e ativistas se reuniram no centro de Los Angeles para protestar contra as operações em andamento e a presença de autoridades federais na cidade. Imigrantes e familiares dizem que irão continuar os protestos, que podem se espalhar por outros estados no país, já que há uma crescente crise no governo Trump e a popularidade do política está em queda.

