Jon Vlogs é detido após briga em festa na Croácia

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O influenciador Jon Vlogs, 25, foi detido na Croácia após se envolver em uma confusão em uma casa noturna durante uma viagem ao país europeu.

O episódio aconteceu durante uma festa, quando o youtuber e outros três amigos acabaram se desentendendo com os seguranças do local, o que gerou tumulto e terminou com a chegada da polícia.

Quem relatou os detalhes do ocorrido foi o criador de conteúdo Henrique Silva, conhecido como Fontinelle, que estava no grupo e transmitiu o relato por meio de uma live na Twitch. Segundo ele, a situação fugiu do controle rapidamente.

"A gente estava saindo da festa, já de madrugada, e todo mundo estava um pouco alterado. Quando vi, já estava um caos. O Jon me chamou, eu olhei e o Mark estava quebrando garrafas, indo pra cima dos seguranças", contou. Ele também disse que os seguranças reagiram com socos e empurrões.

De acordo com Fontinelle, a briga foi generalizada. "Foi pancadaria mesmo, teve garrafa voando, gritaria os seguranças tentaram conter, mas aí a polícia chegou no meio da confusão", relatou. Os policiais teriam imobilizado e algemado os envolvidos ainda dentro do ambiente da festa.

Fontinelle ainda exibiu, durante a transmissão, um documento oficial entregue pelas autoridades croatas, indicando que os quatro brasileiros -incluindo Jon- precisarão arcar com uma multa e responderão judicialmente pelo episódio.

Apesar do susto, os influenciadores foram liberados após prestarem depoimento. Fontinelle afirmou que ninguém ficou ferido gravemente, mas que o caso repercutiu entre os seguidores nas redes. "Foi uma noite pra nunca esquecer, infelizmente do jeito errado", comentou ele.

Jon Vlogs é um dos stremears brasileiros mais populares da nova geração, com milhões de seguidores nas plataformas digitais. Ele está na Europa produzindo conteúdo e curtindo as férias com amigos. Até o momento, ele não se pronunciou publicamente sobre o caso em seus perfis oficiais.