Desertor norte-coreano é condenado após roubar ônibus na Coreia do Sul

Nesta segunda-feira (9), um desertor norte-coreano foi condenado a uma pena de prisão suspensa após tentar retornar a Coreia do Norte em um ônibus roubado.

De acordo com a agência Yonhap, o homem de 30 foi condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, após roubar um ônibus em Paju, cerca de 30 quilômetros a noroeste de Seul, e tentar atravessá-lo em uma ponte perto da fronteira intercoreana.

"Não parece que (o réu) cometeu o crime com a intenção política de elogiar ou simpatizar com a Coreia do Norte", afirmou a seção de Goyang do Tribunal Distrital de Uijeongbu em seu veredito. Acrescentou que o crime demonstra parcialmente a realidade enfrentada pelos desertores norte-coreanos que se estabeleceram na Coreia do Sul e é visto como um problema que o país deve enfrentar em sua preparação para a reunificação.

O homem, que foi pego após bater em uma barricada com seu ônibus na Ponte Tongil, teria deixado a Coreia do Norte em 2011 e estava lutando para sobreviver.

