Protestos 'saíram de controle', diz chefe da polícia de LA

© Getty Images

O chefe da polícia de Los Angeles, Jim McDonnell, afirmou na noite de domingo (8) que os protestos na cidade "saíram do controle". Moradores se manifestam desde sexta-feira contra as políticas anti-imigração do governo Trump, após dezenas de pessoas serem presas em batidas de agentes de imigração.

"Bem, olhando para esta noite, dá pra ver que a situação saiu do controle. (...) Essa violência que vi é revoltante, e aumentou desde o início [das manifestações]. O que vimos na primeira noite já foi ruim, e o que vimos depois disso está ficando cada vez pior e mais violento", disse McDonnell em coletiva.

Leia Também: Brasil exige que Israel liberte tripulação de barco com Greta e brasileiro