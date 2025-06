Jornalista é baleada ao vivo nos protestos de LA; vídeo

© Reprodução X/ OM Hindi

Uma jornalista australiana, que está cobrindo os protestos contra as detenções em massa de imigrantes ilegais na cidade de Los Angeles, Califórnia, nos Estados Unidos, foi atingida por uma bala de borracha. O incidente foi transmitido ao vivo, e as imagens rapidamente se tornaram virais na internet.

No vídeo — que pode ser visto abaixo — é possível ver a correspondente da Nine News, Lauren Tomasi, falando para a câmera e relatando o que estava acontecendo, mencionando justamente que a polícia estava atirando balas de borracha contra os manifestantes.

A repórter encerra a transmissão ao vivo e, segundos depois, é atingida por uma bala de borracha. Tomasi grita, mas quando seu cinegrafista pergunta se ela está bem, ela responde que sim, ainda que com a voz aflita.

Após o disparo, é possível ouvir alguém gritando com os policiais — não está claro se é o cinegrafista dela — dizendo: “Vocês acertaram uma jornalista!”.

Los Angeles: Australian Journalist @LaurenTomasi shot by LAPD with rubber bullets live on air. #CaliforniaRiots #LosAngeles pic.twitter.com/PZfBSNGOsH — JUST IN | World (@justinbroadcast) June 9, 2025

Vale lembrar Los Angeles tem sido palco de violentos protestos para contestar as detenções em massa de imigrantes supostamente ilegais e que têm culminado em confrontos com as autoridades.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou, esta segunda-feira, a "esquerda radical" de instigar estas manifestações.

"Estes protestos da esquerda radical, por instigadores e muitas vezes desordeiros pagos, não serão tolerados", afirmou Trump, na rede social Truth Social.

