Greta e ativistas regressam "aos seus países" quando atracarem em Israel

O Ministério das Relações Exteriores de Israel afirmou, nesta segunda-feira, que a sueca Greta Thunberg e os 11 ativistas que estão a bordo do veleiro 'Madleen' serão enviados de volta aos seus países de origem assim que chegarem a Israel.

"O 'iate das selfies', que transporta Greta Thunberg e outras chamadas 'celebridades', continua sua jornada em direção a um porto israelense", diz uma publicação na rede social X (antigo Twitter).

A mensagem continua: "Assim que chegarem, serão feitos os arranjos necessários para que retornem aos seus respectivos países".

Vale lembrar que o navio de ajuda humanitária, que partiu da Itália com destino à Faixa de Gaza, foi interceptado e desviado pelas Forças de Defesa de Israel (IDF, na sigla em inglês) na noite de domingo.

