Cientista chinesa é presa nos EUA por contrabando de material biológico

Uma cientista chinesa foi presa ao desembarcar no aeroporto de Detroit, nos Estados Unidos, acusada de contrabandear material biológico, informou as autoridades nesta segunda-feira. Este é o segundo caso semelhante em poucos dias envolvendo pesquisadores chineses.

Segundo o FBI, a cientista teria enviado, meses atrás, materiais biológicos relacionados a vermes para um laboratório da Universidade de Michigan, sem as permissões necessárias. “As diretrizes para a importação de materiais biológicos nos EUA para fins de pesquisa são rigorosas, mas claras, e ações como esta prejudicam o trabalho legítimo de outros acadêmicos visitantes”, afirmou John Nowak, da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

A pesquisadora, que estuda na Universidade de Ciência e Tecnologia de Huazhong, em Wuhan, chegou aos EUA no domingo para iniciar um projeto na Universidade de Michigan. No entanto, remessas anteriores dela, incluindo um envelope escondido dentro de um livro, foram interceptadas e abertas pelas autoridades no ano passado e no início deste ano.

O FBI não indicou se o material biológico em questão representava algum risco, mas o procurador dos EUA, Jerome Gorgon Jr, afirmou que o contrabando “ameaça nossa segurança”. Um biólogo da Universidade da Califórnia, Michael Shapira, que analisou o caso, declarou: “Não me parece algo perigoso, mas há regras para o envio de material biológico”.

O caso ocorre pouco depois de outro incidente envolvendo dois cientistas chineses acusados de tentar contrabandear um fungo tóxico para os EUA. Um deles foi impedido de entrar no país e deportado no ano passado, enquanto o outro, pesquisador da Universidade de Michigan, foi preso e permanece sob custódia. A cientista detida no domingo também está presa, aguardando audiência de fiança marcada para quarta-feira.

