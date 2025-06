Madeleine McCann: Polícia encontra ossos a 30km do desaparecimento

© Getty Images

A polícia alemã e portuguesa está analisando fragmentos de roupas e ossos encontrados durante uma busca recente em Lagos, Portugal, relacionada ao caso Madeleine McCann. A operação, que durou três dias e cobriu uma área de 120 acres, aconteceu 30 km do local onde a menina desapareceu em maio de 2007. Embora inicialmente tenha sido relatado que a busca não trouxe avanços significativos, amostras coletadas no local estão agora sendo examinadas em laboratório.

Uma fonte informou ao jornal Berlin Morning Post que "vários objetos aparentemente foram descobertos e estão sendo analisados mais detalhadamente pela polícia". Entre esses itens estão fragmentos de roupas e ossos, mas ainda não há confirmação oficial se as evidências têm relação com o desaparecimento de Madeleine. Essa busca é a primeira desde 2023 e incluiu a inspeção de terrenos e estruturas abandonadas, como uma antiga fazenda.

Christian Brueckner, principal suspeito no caso, já está preso por outro crime e teria enviado uma carta às autoridades questionando a existência de evidências concretas que o liguem ao desaparecimento de Madeleine. Na mensagem, ele negou ter deixado qualquer vestígio, como DNA ou fotos, que possam implicá-lo. A carta, cujo conteúdo foi divulgado pela imprensa alemã, destaca a ausência de provas definitivas contra ele.

Além disso, um documentário recente revelou detalhes perturbadores encontrados em um depósito que Brueckner mantinha na Alemanha. Durante uma busca no local, as autoridades encontraram mais de 70 trajes de banho infantis, uma bicicleta de criança, brinquedos infláveis e um disco rígido com 80GB de imagens supostamente feitas em Portugal. Outros itens, como máscaras, armas e um manuscrito descrevendo um sequestro, também foram encontrados.

A investigação permanece em andamento, com os investigadores focados em determinar se os novos achados podem fornecer pistas concretas sobre o caso que já dura mais de 16 anos.