Embarcação segue incendiando 8 dias após fogo em carros elétricos

Nesta quarta-feira (11), a Guarda Costeira dos Estados Unidos informou que continua tentando combater o incêndio que tomou conta do navio de carga Morning Midas, localizado cerca de 350 km ao sul de Adak, no Alasca. Os danos podem chegar a cerca de US$ 80 milhões (cerca de R$ 440 milhões).

A Guarda Costeira recebeu o relatório inicial do incêndio na terça-feira, 3 de junho, e informou que está trabalhando em colaboração com a Zodiac Maritime, a administradora da embarcação, para responder ao incidente, que já dura mais de uma semana.

Especialistas começaram uma avaliação completa das condições no local. Duas embarcações adicionais estão programadas para chegar ao local em datas diferentes nas próximas duas semanas para tentar acabar com focos de incêndios e avaliar os prejuízos.

O incêndio foi causado pelas baterias de lítio-ferro dos 70 veículos elétricos a bordo — baterias que podem causar incêndios que podem durar semanas. Os danos na embarcação podem chegar a cerca de US$ 80 milhões (cerca de R$ 440 milhões), já o prejuízo pela destruição dos veículos ultrapassa os US$ 122 milhões (cerca de R$ 700 milhões).

Ainda segundo a Guarda Costeira, o navio não está adernando e não há receios, neste momento, de que ele possa afundar.

