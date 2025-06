Youtuber morre aos 26 anos nos EUA após hipertrofia no coração

© Reprodução

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O youtuber P2istheName morreu aos 26 anos após uma hipertrofia do coração, nos Estados Unidos.

A perícia confirmou nesta terça-feira (10) a causa da morte do jovem, cujo nome de registro era Philip Enewally. O médico legista do Condado de Los Angeles revelou que ele não resistiu após uma disfunção cardíaca súbita em decorrência da hipertrofia solitária do músculo papilar.

A morte foi considerada natural pelas autoridades. O médico confirmou à revista People que o caso de Phillip é um subtipo de uma cardiomiopatia hipertrófica - uma condição em que o músculo cardíaco tem uma espessura anormal - e que isso é um fator de risco em caso de um evento cardíaco súbito.

O youtuber foi encontrado morto em sua casa no dia 14 de março. Os bombeiros que atenderam à ocorrência já o encontraram inconsciente numa sala de correspondências e atestaram o óbito na mesma madrugada.

P2istheName tinha cerca de 4 milhões de inscritos em seu canal no YouTube. O influenciador ganhou fama no meio gamer, postando vídeos sobre jogos, vlogs e pegadinhas por quase 10 anos. Seu canal soma mais de 700 milhões de visualizações na plataforma.

Pouco antes de sua morte, Enewally se aventurou no universo dos negócios. Ele criou uma criou uma linha de roupas e sua própria produtora.