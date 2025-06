"Muito bom": Donald Trump reage a "arrependimento" de Musk

© Brandon Bell/Getty Images

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, reagiu nesta quarta-feira ao fato de o bilionário Elon Musk ter lamentado suas publicações sobre o republicano e admitido que foi “longe demais” nas críticas.

"Acho muito bom ele ter feito isso", disse Trump ao New York Post na manhã de hoje.

A situação envolve o fato de o dono da Tesla e da SpaceX ter reconhecido que "foi longe demais" em algumas de suas publicações contra seu antigo aliado, Donald Trump, poucos dias após uma discussão pública acalorada entre os dois.

"Lamento algumas das minhas postagens sobre o presidente (...) na semana passada. Foram longe demais", afirmou Musk na rede social X.

Em uma das publicações, Musk chegou a associar o nome de Trump a Jeffrey Epstein, o bilionário acusado de tráfico sexual de menores que tirou a própria vida semanas após ser formalmente acusado. Essa publicação foi posteriormente apagada.

Outras postagens escritas ou compartilhadas por Elon Musk — incluindo uma que pedia o impeachment de Donald Trump — também foram removidas.

Os dois, que foram muito próximos durante a campanha de Trump e no início de seu segundo mandato, acabaram rompendo publicamente, tanto em questões profissionais quanto pessoais.

A tensão entre Musk e Trump aumentou por causa de um projeto orçamentário dos EUA apelidado de “Grande e Bela Proposta”, que, segundo o Congresso, aumentaria a dívida pública em 2,4 trilhões de dólares na próxima década.

Musk afirmou que a aprovação do projeto pela Câmara dos Deputados atrapalhou seu trabalho como conselheiro de Trump e líder do chamado Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), criado pela atual administração para reduzir o desperdício de verbas federais.

Antes das críticas nas redes sociais, o proprietário da Tesla e do X havia deixado o cargo temporário no governo em uma cerimônia no Salão Oval, na qual ele e Trump trocaram elogios.

