Avião com 242 pessoas a bordo cai no aeroporto de Ahmedabad, na Índia

Um avião caiu, esta quinta-feira (12), na Índia, pouco depois de ter decolado da cidade de Ahmedabad. Segundo a emissora India TV, haveria 242 passageiros a bordo da aeronave da Air India.

O Boeing 787 teria capacidade para cerca de 300 pessoas e, de acordo com as publicações indianas, seguiam de Ahmedabad para Londres, no Reino Unido.

Imagens nas redes sociais mostram a queda da aeronave, do voo AI 171, em área residencial e a explosão que tomou conta de prédios e casas.

Para além do número de pessoas que seguiam a bordo ainda não estar confirmado, é também desconhecido o número de vítimas, assim como o estado de saúde das mesmas.

VIDEO | Ahmedabad: Smoke seen emanating from airport premises.







Press Trust of India (@PTI_News) June 12, 2025

