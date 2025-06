Britânicos, portugueses e canadenses estavam em voo que caiu na Índia

Na manhã desta quinta-feira (12), a Air India fez um comunicado informando a nacionalidade dos passageiros no voo 'AI-171', que caiu em Ahmedabad, na Índia.

A informação foi divulgada pela companhia aérea, que na rede social X (ex-Twitter), revelou que 230 passageiros seguiam a bordo, assim como dois pilotos e dez tripulantes.

A Air India destacou que havia 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense no voo.

"Os feridos estão sendo levados para o hospital mais próximo", também comentou a companhia, que informou não saber ainda o número de vítimas fatais.

Air India confirms that flight AI171, from Ahmedabad to London Gatwick, was involved in an accident today after take-off.



The flight, which departed from Ahmedabad at 1338 hrs, was carrying 242 passengers and crew members on board the Boeing 787-8 aircraft. Of these, 169 are…