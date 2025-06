Corpo de brasileiro que caiu em rio em Portugal é achado 8 dias depois

© iStock

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O corpo do adolescente brasileiro que se afogou no Rio Douro, no Porto, norte de Portugal, foi encontrado pelas autoridades marítimas portuguesas e resgatado oito dias após o afogamento.

O adolescente havia pulado da ponte Dom Luís 1º, no Porto, com outros dois colegas de sala em 30 de maio. Comunicado informando ter localizado o corpo de Heitor Silva, de 17 anos, foi emitido na manhã de sábado.

Corpo foi encontrado após um alerta feito pelo número de emergência. Segundo a Autoridade Marítima Nacional, na ligação, foi informado que um cadáver flutuava próximo à ponte da Arrábida, cerca de 1,7 km do local do incidente.

Caso está sendo investigado pela polícia local. De acordo com o comunicado, a família de Heitor está recebendo apoio psicológico.

ADOLESCENTE SE AFOGOU APÓS PULAR DE PONTE

Heitor Silva foi ao Porto em 30 de maio para uma visita de estudo com a turma da escola. Ele morava em Vila Nova de Gaia, cidade vizinha.

O jovem e outros dois colegas de sala se desafiaram a saltar do andar inferior da ponte Luís 1º, que cruza o rio Douro. A estrutura tem 9,4 metros de altura.

Brasileiro foi o último a saltar e, aparentemente, "não sabia nadar". O relato foi feito à emissora local SIC Notícias por um casal de turistas alemãs que cruzava a ponte e presenciou a cena.

Enquanto os dois primeiros se dirigiram à margem do rio, Heitor se debatia na água. Ainda conforme as testemunhas, um dos colegas tentou salvar o brasileiro, mas foi vencido pela correnteza e resgatado por um barco.

É comum ver locais pularem da ponte. A cena se torna corriqueira especialmente nesta época do ano, com a aproximação do verão na Europa e a alta da temperatura. Os jovens recebem dinheiro de turistas para fazer os saltos.