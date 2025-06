Polícia diz que não há sobreviventes em queda de avião na Índia

© REUTERS/Amit Dave

Na manhã desta quinta-feira (12), 242 pessoas morreram na queda do avião da Air India, que deixou Ahmedabad, na Índia, e tinha como destino Londres, na Inglaterra.

A companhia aérea informou que 230 passageiros seguiam a bordo, assim como dois pilotos e dez tripulantes. 169 eram indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um era canadense.

O comissário da polícia de Ahmedabad disse à Associated Press que não há sobreviventes na queda do voo 'AI-171': “Parece que não há sobreviventes no acidente de avião”, disse o comissário GS Malik.

O agente acrescentou que, como o avião caiu em uma área residencial com escritórios, “alguns moradores também teriam morrido”. “Os números exatos de vítimas estão sendo apurados”, disse ele.

De acordo com as fontes oficiais do governo da Índia, 41 pessoas que estavam em um prédio escolar atingido pela aeronave tiveram ferimentos e foram levadas para hospitais da região.

