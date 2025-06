Único sobrevivente da queda relata ter saído andando

O, até agora, único sobrevivente da queda do avião em Ahmedabad, na Índia, já foi identificado e está sendo descrito como um "milagre" pela imprensa indiana.

Identificado como Vishwash Kumar Ramesh, o homem já está recebendo atendimento médico no hospital, depois de aparentemente ter saído andando da aeronave, que transportava 242 pessoas a bordo.

Segundo informaram as autoridades à agência de notícias indiana ANI, o homem foi "encontrado no assento 11A."

A NDTV também divulgou imagens de um homem identificado como o sobrevivente, que teria dupla nacionalidade: indiana e britânica.

"Um sobrevivente foi encontrado e está no hospital recebendo tratamento. Ainda não posso falar sobre o número de mortos", afirmou o comissário GS Malik, citado pela imprensa indiana.

40-year-old Vishwash Kumar Ramesh, a British national, is reported to have survived the Air India

crash.



He was seated away from his brother, who remains missing. “There was a huge bang just seconds after takeoff. I ran through smoke and fire.” He is one of the only confirmed… pic.twitter.com/C9BAHFUbko