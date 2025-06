Homem gravou vídeo reclamando de avião horas antes do acidente

Um homem gravou um vídeo reclamando da Air India, ele esteve no mesmo avião do acidente horas antes da queda.

No vídeo que pode ver abaixo o homem reclama que a central de entretenimento que fica localizada na parte de trás dos bancos dos passageiros estava travada, e ele não conseguia acessar ao mapa do voo. "Nada Funciona", chega a reclamar o passageiro que estava na última viagem a bordo do avião da Air India antes do acidente. Veja o vídeo abaixo:





Before the crash, Akash Vatsa shared a shocking video from inside the Delhi-Ahmedabad Air India flight, claiming the atmosphere onboard was quite unusual and concerning.pic.twitter.com/OMB6mc9PeF