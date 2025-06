Polícia revisa número de mortes de 294 para "mais de 240"

© Getty Images

Um avião da Air India caiu nesta quarta-feira (12) próximo ao Aeroporto Internacional Sardar Vallabhbhai Patel, em Ahmedabad, no oeste da Índia. A aeronave, um Boeing 787-8, transportava 242 pessoas e estava a caminho de Londres. A polícia local inicialmente divulgou que o número de mortos seria 294, mas revisou o total para “mais de 240”, incluindo vítimas no solo. A comissária Vidhi Chaudhary explicou que o número anterior incluía corpos contabilizados duas vezes.

O acidente ocorreu poucos minutos após a decolagem, com o avião caindo em uma área próxima ao Hospital Civil de Ahmedabad. Pelo menos 19 pessoas morreram em solo, entre elas cinco estudantes de medicina que estavam em uma pousada atingida pelos destroços. A maioria dos corpos encontrados na aeronave está carbonizada e a identificação será feita por meio de exames de DNA, segundo as autoridades locais.

Entre os passageiros, foi confirmado um sobrevivente, identificado como Vishwash Kumar Ramesh, de nacionalidade britânica. Ele estava na cadeira 11A e sofreu ferimentos leves. O sobrevivente foi levado ao hospital e passa bem, de acordo com familiares ouvidos pela imprensa. Outras 41 pessoas foram socorridas com ferimentos, mas ainda não se sabe quantas estavam a bordo ou no solo no momento do acidente.

A aeronave transportava passageiros de diversas nacionalidades, incluindo 169 indianos, 53 britânicos, sete portugueses e um canadense, além de 12 tripulantes. Segundo o Ministério da Aviação, o pedido de socorro “mayday” foi emitido antes da queda, mas o contato com a torre foi perdido em seguida. O aeroporto ficou fechado temporariamente, mas voltou a funcionar no final do dia.

A Air India e a Boeing lamentaram o ocorrido. A companhia aérea colocou uma imagem preta em suas redes sociais em sinal de luto e afirmou estar prestando apoio às famílias. A Boeing informou que está colaborando com as autoridades. Investigações preliminares apontam que a queda aconteceu menos de um minuto após a decolagem, mas as causas ainda estão sendo apuradas.

