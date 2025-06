Senador da Califórnia é algemado em entrevista coletiva do governo Trump sobre imigração

© Getty Images

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O senador democrata dos Estados Unidos Alex Padilla foi empurrado para fora de uma sala, jogado no chão e algemado por agentes de segurança nesta quinta-feira (12). No momento, ele tentava fazer uma pergunta durante uma entrevista coletiva da secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, sobre os protestos na Califórnia.

"Eu sou o senador Alex Padilla, tenho perguntas para a secretária", disse Padilla durante a coletiva, em que Noem discutia os protestos em Los Angeles contra a repressão migratória promovida pelo presidente Donald Trump.

"Não encoste em mim", afirmou Padilla antes de ser retirado da sala.

Em comunicado, Padilla afirmou que foi forçado ao chão e algemado por agentes de segurança, mas não está detido no momento.

Um vídeo publicado pela Fox News mostra três agentes empurrando Padilla ao chão e algemando suas mãos para trás.

Parlamentares de ambos os partidos criticaram a ação.

"O senador Padilla é um cara grande, alto, e ver a forma como ele foi tratado naquela sala é errado e revoltante", disse a senadora republicana Lisa Murkowski a jornalistas no Capitólio.

O líder da minoria no Senado, Chuck Schumer, condenou o episódio em discurso no plenário.

"Acabei de ver algo que me embrulhou o estômago -a maneira como um senador dos Estados Unidos foi tratado", disse Schumer. "Precisamos de respostas imediatas sobre o que diabos aconteceu."

Após o incidente, Noem se reuniu com o senador em particular, segundo informou seu porta-voz na rede social X (antigo Twitter). A informação foi confirmada também pela Fox News.

Segundo a emissora conservadora, Noem afirmou ter tido uma reunião de dez a 15 minutos com Padilla "cordial e proveitosa". Padilla teria expressado preocupações sobre as operações do ICE, mas segundo Noem, foi uma "boa reunião e estaria tudo bem entre os dois".