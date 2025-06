Em resposta, Irã lança mais de 100 drones contra Israel

© Getty Images

O exército de Israel anunciou hoje que o Irã lançou mais de 100 drones contra o território israelense e que “todos os sistemas de defesa estão operando para eliminar as ameaças”.

Em uma breve coletiva de imprensa virtual, o porta-voz do exército, Effie Defrin, admitiu que “horas difíceis” se aproximam, em resposta ao Irã pela morte de altos funcionários militares e nucleares iranianos.

Defrin informou que 200 aviões de combate participaram do ataque lançado nesta manhã contra o Irã, atingindo mais de cem alvos no país com 330 tipos diferentes de munições.

Segundo o porta-voz, entre os alvos estavam o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas iranianas, general Mohammad Hossein Bagheri, o comandante-chefe da Guarda Revolucionária do Irã, general Hossein Salami, e o líder da base aérea de Khatam ol-Anbiya, general Gholam Ali Rashid.

A imprensa oficial iraniana já confirmou a morte dos três comandantes militares e de pelo menos seis cientistas nucleares.

“Abdolhamid Minouchehr, Ahmadreza Zolfaghari, Amirhossein Feqhi, Motalleblizadeh, Mohammad Mehdi Tehranchi e Fereydoun Abbasi são os cientistas nucleares martirizados” no ataque israelense, informou a agência de notícias Tasnim.

Pelo menos nove pessoas morreram e cerca de cem ficaram feridas com os ataques, segundo agências de notícias oficiais do Irã.

Defrin afirmou que os aviões de guerra israelenses continuam realizando ataques contra instalações militares e nucleares iranianas.

“Nossos pilotos atacaram e continuam atacando alvos militares e relacionados ao programa nuclear em várias regiões do Irã”, disse o porta-voz.

Em outra coletiva de imprensa, Defrin acrescentou que os caças israelenses também “atacaram e danificaram” os sistemas de defesa aérea iranianos.

O líder supremo do Irã, Ali Khamenei, prometeu hoje um destino “amargo e doloroso” para Israel, após os ataques.

“Com esse crime, o regime sionista preparou um destino amargo e doloroso para si mesmo, e certamente irá enfrentá-lo”, disse Khamenei em uma declaração publicada na internet.

A principal autoridade política e religiosa do Irã também afirmou que o agressor receberá um “castigo severo”, mencionando a “natureza maligna” de Israel por atacar áreas residenciais na capital iraniana.

O exército iraniano também declarou hoje que Israel e os Estados Unidos vão receber um “sonoro tapa na cara” pelo ataque.

“Israel e os Estados Unidos receberão um tapa na cara bem dado”, afirmou o porta-voz das Forças Armadas iranianas, general Abolfazl Shekarchi, em declarações divulgadas pela mídia estatal.

Shekarchi garantiu que as Forças Armadas do Irã “responderão em breve com contra-ataques, se Deus quiser”.

O ataque começou por volta das 03h30, no horário local (01h00 em Lisboa), quando fortes explosões foram ouvidas na capital iraniana e se espalharam para outras regiões do país.