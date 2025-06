Trump ameaça Irã por acordo nuclear com EUA: 'Antes que não sobre nada'

© <p>Getty Images</p>

O presidente norte-americano, Donald Trump, usou de uma ameaça para pressionar o Irã nesta sexta-feira (13) para um acordo sobre o programa nuclear de Teerã.

"Tem que fazer um acordo, antes que não sobre mais nada". Escreveu Donald Trump na sua rede social, Truth Social, após o ataque da madrugada de hoje de Israel contra o Irã.



"Dei ao Irã chance após chance para fazer um acordo. Disse a eles, nas palavras mais firmes possíveis, para “apenas fazerem isso”, mas por mais que tentassem, por mais perto que chegassem, simplesmente não conseguiam concluir. Eu avisei que seria muito pior do que qualquer coisa que conhecessem, esperassem ou tivessem sido informados, que os Estados Unidos fabricam os melhores e mais letais equipamentos militares do mundo — DE LONGE — e que Israel possui muitos deles, com muito mais a caminho — e eles sabem como usá-los. Alguns linha-dura iranianos falaram com bravura, mas não sabiam o que estava prestes a acontecer. Agora estão todos MORTOS, e a situação só vai piorar! Já houve grande morte e destruição, mas ainda há tempo para pôr fim a esse massacre, pois os próximos ataques já planejados serão ainda mais brutais. O Irã precisa fazer um acordo, antes que não sobre nada, e salvar o que um dia foi conhecido como o Império Persa. Chega de mortes, chega de destruição, APENAS FAÇAM ISSO, ANTES QUE SEJA TARDE DEMAIS. Que Deus abençoe a todos!", escreveu.

