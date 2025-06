Irã diz que ataque de Israel foi 'declaração de guerra'

© Getty Images

O Irã acusou Israel de cometer uma "declaração de guerra" após ataques aéreos contra instalações militares e nucleares na madrugada desta sexta-feira (13).

Em uma carta à ONU, o ministro das Relações Exteriores iraniano, Abbas Araghchi, pediu que o Conselho de Segurança "trate imediatamente dessa questão". O ataque israelense resultou em explosões em Teerã e outras cidades, além da morte de altos comandantes e cientistas nucleares iranianos.

As Forças de Defesa de Israel afirmaram que o objetivo da operação foi conter o avanço do programa nuclear do Irã. Entre as vítimas estão o chefe da Guarda Revolucionária, Hossein Salami, e o chefe das Forças Armadas, Mohammad Bagheri. Em resposta, o Irã lançou cerca de 100 drones contra Israel, segundo autoridades israelenses, e o líder supremo Ali Khamenei prometeu vingança, afirmando que o país sofrerá um "destino amargo".

