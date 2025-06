Parece uma boneca, diz passageira sobre princesa do Japão, que estava em voo comercial

© Getty Images

ADRIELLY SOUZA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um voo lotado, um bebê chorando e passageiros cansados voltando de viagem. Em meio ao cenário comum de uma ponte aérea nacional, duas passageiras de Campo Grande viveram um encontro, no mínimo, incomum. Elas viajaram na companhia da princesa Kako de Akishino, integrante da família imperial do Japão.

A bordo de um voo comercial da Azul, na classe econômica, de Campinas (SP) para a capital sul-mato-grossense, a empresária Taty Ota e a funcionária pública Kelen Yumi não sabiam que estavam no mesmo avião que a realeza japonesa. Só depois do desembarque entenderam que a jovem de aparência distinta e modos discretos era, na verdade, a princesa em visita oficial ao Brasil.

"Ela é muito educada, parece uma boneca. Estava na mesma fila que eu. Cumprimentou com a cabeça, bem no estilo japonês, e depois logo adormeceu", contou Taty. Ela viajava ao lado do pai, o arquiteto Ikunari Ota, após uma visita à avó no interior paulista. "Meu pai comentou que, no Japão, ninguém chega perto dela, ninguém toca. E aqui estávamos nós, tão próximos. Foi surreal."

Kelen Yumi, que voltava do Chile com a família e embarcou no mesmo voo após algumas conexões, também se surpreendeu. "Notei uma moça diferente dos demais passageiros, com penteado impecável e roupas discretas. Achei que era alguém importante, mas não imaginei que fosse a princesa", relembra.

Ela descreveu ainda um grupo de homens de meia idade, todos com trajes formais e insígnias com bandeiras do Brasil e Japão -era a delegação oficial.

Kako é a sobrinha do atual imperador Naruhito, que não tem filhos homens e, por isso, tem como primeiro sucessor o irmão Akishino, pai de Kako. Na tradição imperial japonesa, mulheres não podem herdar o trono.

Segundo Kelen, o comandante do voo avisou pouco antes do pouso que uma comitiva japonesa estava a bordo e que teria prioridade no desembarque. "Meu pai estava me esperando no aeroporto e avisei: vai demorar um pouco, tem uma delegação do Japão descendo primeiro. Nem imaginava que aquela jovem era a princesa", afirmou. "Até brinquei: vou tentar me misturar para descer antes."

A confirmação só veio no dia seguinte, no trabalho. "Comentei com uma colega sobre o voo, e minutos depois ela me mandou a notícia: 'Kelen, a princesa realmente estava no seu avião'. Eu não acreditei. Fiquei em choque."

Durante o trajeto, Kako de Akishino manteve a discrição, mas não deixou de se mostrar gentil. Segundo Taty, ela aceitou um lanche simples oferecido pela tripulação: bolinho, doces de gelatina e biscoito de polvilho.

A princesa está em visita oficial ao Brasil desde o último dia 5, celebrando os 130 anos de relações diplomáticas entre os dois países. A passagem por Campo Grande incluiu uma cerimônia na Associação Esportiva e Cultural Nipo-Brasileira e visita à Escola Visconde de Cairu, que atende filhos de imigrantes japoneses desde 1918.

Além de São Paulo, Curitiba e Campo Grande, a agenda de Kako inclui passagens por Brasília -onde ela está desde quarta-feira (11)-, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu. Em todas as paradas, estão programados encontros com representantes da comunidade japonesa e autoridades brasileiras.

A escolha de um voo comercial, em vez de uma aeronave privada, surpreendeu muita gente, mas não é incomum na monarquia japonesa. "Meu pai até disse: 'isso de avião particular é mais coisa de político brasileiro'. E parece que ele estava certo", brinca Kelen.

No fim, o que poderia ser só mais um trajeto cansativo se transformou em uma história para contar. "Vou contar por muito tempo: estive no mesmo voo que a princesa do Japão, e ela estava ali, comendo bolinho e ouvindo bebê chorar como qualquer um de nós", resume Taty, ainda entre o espanto e o encantamento.