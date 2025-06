Aeroporto em Teerã é atingido em novo ataque de Israel

© JACK GUEZ/AFP via Getty Images

Entre mísseis e drones, os ataques entre o Irão e Israel continuam pelo 2.º dia, depois de Tel Aviv ter lançado um ataque na madrugada de sexta-feira (13).

Já este sábado (14), Israel atingiu o Aeroporto Internacional de Mehrabad, em Teerã, também utilizado pelo exército do Irã.

A Organização de Aviação Civil do Irã anunciou o cancelamento de todos os voos no país até nova ordem. A medida foi tomada para "garantir a segurança dos passageiros".

De acordo com a agência noticiosa IRNA, o ataque em Mehrabad teve como alvo um hangar de aviões de combate, mas, apesar de ter sido atingido por obuses, "não afetou pistas, edifícios ou instalações".

No lado israelense, as sirenes de alerta foram ouvidas no norte do país, com os residentes tomando cautela e sendo levados para abrigos.

Guerra

Israel iniciou na madrugada na sexta-feira uma ofensiva militar contra o Irã com bombardeamentos a instalações militares e nucleares em que morreram 78 pessoas e 320 ficaram feridas, segundo a diplomacia iraniana.

O Irã retaliou lançando na noite de sexta-feira centenas de mísseis contra território israelita, com explosões registadas sobre os céus das cidades de Telavive e Jerusalém.

Pelo menos três pessoas morreram e dezenas ficaram feridas nesta retaliação.

Leia Também: Espaço aéreo do Oriente Médio é fechado; veja o que fazer se seu voo foi cancelado