Colisão com aves pode ser "provável" causa da queda de avião na Índia

Dois dias depois de um avião ter caído em Ahmedabad, na Índia, ainda há muito para se descobrir sobre o acidente- e não deverá ser 'revelado' nos próximos dias, já que é preciso reunir toda a informação, com recurso à caixas negras, por exemplo, tendo apenas uma já sido encontrada.

Com o número provisório de 279 vítimas mortais, e um único passageiro ter sobrevivido, os especialistas falam agora de possíveis causas para o acidente, que demorou poucos segundos a acontecer após a decolagem.

À Sky News, um professor da Universidade de Portsmouth, Jason Knight, explicou que o acidente pode ter acontecido após uma colisão com aves.

"É muito improvável que o avião estivesse com excesso de peso ou de combustível. O avião foi concebido para poder voar com um só motor, pelo que a causa mais provável do acidente é uma falha de um motor duplo", disse, em um artigo publicado na sexta-feira.

À imprensa, o especialista explicou que como a altitude era ainda muito baixa, "o piloto teria tido muito pouco tempo para fazer um pouso de emergência."

"A causa mais provável de uma falha de dois motores é um choque com uma ave", reforçou.

Já Graham Braithwaite, especialista em aviação e professor na Universidade de Cranfield, na Inglaterra, apontou que a altura da decolagem era sempre crítica, na medida em que este é um momento em que "a aeronave ainda está acelerando e qualquer problema requer uma ação rápida."

Mas, ainda assim, Braithwaite lembra que "embora a decolagem seja uma fase crítica do voo, os acidentes aéreos são incrivelmente raros, especialmente quando se trata de aeronaves modernas como o Boeing 787."

John McDermid, da Universidade de York, descreveu o acidente, que aconteceu quando a aeronave não tinha chegado sequer aos 200 metros de altitude, como "muito surpreendente."

"Os pilotos podem cancelar a decolagem até bastante tarde no rolo de decolagem, por isso parece que o problema ocorreu muito subitamente na parte final [antes de a aeronave se tornar aérea] ou pouco depois da decolagem, e foi suficientemente grave para ser incontrolável", explicou.

McDermid descarta ainda possibilidade de que o estado meteorológico tenha estado relacionado com a causa do acidente, dado que havia visibilidade e as temperaturas rondavam os 40ºC na cidade indiana, não havendo indicação de que turbulência ou outros fatores tenham contribuído para a queda.

