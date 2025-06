Homens que roubaram privada de ouro na Inglaterra são condenados a prisão

© Getty Images

Dois homens de 39 e 40 anos foram condenados, esta sexta-feira (13), pelo seu envolvimento no roubo de uma privada de ouro, avaliada em 4,75 milhões de libras (cerca de 32 milhões de reais), de uma exposição no Palácio de Blenheim, em Oxfordshire, Inglaterra.

O objeto foi roubado a 14 de setembro de 2019 e, quase seis anos depois, James Sheen, de 40 anos, foi condenado a uma sentença de quatro anos de prisão, enquanto Michael Jones, de 39 anos, foi condenado a 27 meses de prisão, segundo a Sky News.

A privada de ouro de 18 quilates e 98 quilogramas foi roubada do Palácio de Blenheim, o local onde nasceu o ex-primeiro-ministro britânico Winston Churchill. Para o crime, que demorou apenas cinco minutos a ser executado, quatro homens - incluindo Sheen e Jones - arrombaram o local e entraram no terreno do palácio em dois carros roubados, tendo depois quebrado uma janela para acessar ao local onde estava a privada.

Sheen, residente em Wellingborough, Northamptonshire, já tinha se declarado culpado dos crimes de roubo, conversão ou transferência de propriedade criminosa e conspiração. Já Jones, de Oxford, foi considerado culpado de roubo, após um julgamento.

O banheiro dourado, intitulado 'América', pretendia ser uma sátira sobre a riqueza excessiva. A obra de arte, no entanto, nunca foi encontrada e as autoridades acreditam que teria sido desmontada e vendida em ouro fundido.

"Este roubo ousado e descarado levou menos de cinco minutos e meio para ser concluído. A América nunca mais foi vista", declarou o juiz Ian Pringle, ao proferir a sentença.

Antes do roubo, a privada estava funcionando normalmente e os visitantes da exposição podiam fazer um agendamento de três minutos para a utilizar.

A polícia destacou que, como o banheiro estava ligado ao sistema de canalização do palácio, a sua remoção causou "danos significativos e inundações" no edifício, Patrimônio Mundial da UNESCO, e repleto de arte e mobiliário valiosos - que atrai milhares de visitantes todos os anos.

Leia Também: Colisão com aves pode ser "provável" causa da queda de avião na Índia