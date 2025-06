Irã e Israel já foram 'amigos' no passado; saiba por que relação colapsou

© <p>Getty Images</p>

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Atuais rivais, que protagonizam uma troca de ofensivas desde sexta-feira (13), Irã e Israel já foram aliados e se apoiaram mutuamente no passado. A relação, no entanto, chegou ao fim quando o país iraniano passou a ser governado por uma república islâmica e mudou sua retórica.

De 1950 a 1970, ambos eram próximos e mantiveram uma cooperação estratégica. O Irã foi, inclusive, um dos primeiros a reconhecer o Estado de Israel em 1948. Tel Aviv via sua relação com o país iraniano como uma forma de pôr fim ao seu isolamento no Oriente Médio. Para Teerã, Israel, apoiado pelos EUA, também era um oportuno contrapeso político aos países árabes vizinhos.

Israel treinou especialistas agrícolas iranianos, forneceu conhecimentos técnicos e ajudou a formar as Forças Armadas do país islâmico. O governante do Irã na época, o monarca Mohammad Reza Pahlavi, retribuiu ainda a ajuda com petróleo, urgentemente necessário à economia israelense emergente naquele momento. O Irã abrigava, inclusive, a segunda maior comunidade judaica fora de Israel.

"Era uma aliança pragmática entre dois regimes autoritários com interesses convergentes", explicou Fernando Brancoli, professor de Segurança Internacional e Geopolítica da UFRJ.

O ponto de ruptura da aliança ocorreu em 1979, na Revolução Islâmica. O monarca Mohammad Reza Pahlavi, que era apoiado pelos EUA e realizava um processo de ocidentalização no Irã, foi deposto. Seu regime foi substituído por uma teocracia que dá extensos poderes ao líder supremo e vê o Ocidente com desconfiança. O novo cargo foi ocupado pelo aiatolá Ruhollah Khomeini.

A ala religiosa que tomou o poder no Irã cancelou a aliança e todos os acordos com o, até então, ''amigo'. Gradativamente, os iranianos desenvolveram uma retórica severa e de hostilidade contra Israel. O sistema teocrático que passou a comandar o país tinha uma ideologia que combinava anti-imperialismo e radicalismo de esquerda árabe.

Irã começou a se posicionar contra a ocupação dos territórios palestinos. Os líderes iranianos consideraram Israel um Estado ilegítimo que usurpou de terras muçulmanas e árabes e expulsou o povo da Palestina de sua terra natal. Grandes manifestações pró-Palestina, com apoio oficial, tornaram-se habituais em Teerã.

Um dos objetivos do Irã, na verdade, era ganhar o apoio dos Estados árabes. Ou, pelo menos, a simpatia das respectivas populações para aumentar sua influência na região. ''Houve um cálculo estratégico: posicionar-se contra Israel e os EUA ajudava o novo governo a afirmar sua legitimidade e liderança no mundo muçulmano'', explicou Brancoli à reportagem.

O atual líder religioso do Irã deu continuidade quando assumiu em 1989. Ali Khamenei e toda a liderança da República Islâmica do Irã também questionam repetidamente a realidade histórica do assassinato sistemático dos judeus europeus sob o nazismo e tentam relativizar, ou mesmo negar, o Holocausto. Assim, o Irã deu apoio ao Hezbollah no Líbano e o Hamas em Gaza, grupos vistos como ''eixo de resistência''.

Israel tampouco se esforçou muito para reduzir as tensões. Os israelenses passaram a ver os posicionamentos do Irã como uma ameaça a sua existência. Desde a década de 1990, os dois trocaram ataques diretamente e, indiretamente, por meio de grupos patrocinados pelo Irã. Minar o programa nuclear iraniano também se tornou uma obsessão de Israel e motivou o conflito que se desenrola desde sexta.