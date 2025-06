Deputada democrata morre em ataque nos EUA; senador em estado grave

© Getty Images

Na manhã desta sábado (14), a deputada democrata Melissa Hortman, e seu marido, o senador Mark, foram baleados e mortos em um ataque em Minnesota. O governador do Estado, Tim Walz, disse “que parece ser um assassinato com motivação política”.

O senador John Hoffman e sua esposa foram baleados no ataque, que aconteceu nos subúrbios de Champlin e Brooklyn Park, em Minneapolis, e estão hospitalizados em estado grave.

Tim Walz disse que o caso está sob investigação por agências policiais estaduais e locais. John Hoffman e Melissa Hortman são membros do Partido Democrata-Agricultor-Trabalhista de Minnesota.

O governador ativou o Centro Estadual de Operações de Emergência e foi ao local do ataque, conforme o porta-voz do governador, Teddy Tschann. “A polícia local em Champlin e Brooklyn Park conta com todos os recursos do Estado de Minnesota. Estamos monitorando a situação de perto e compartilharemos mais informações em breve”, disse Walz.

O Departamento de Polícia de Brooklyn Park emitiu uma ordem de isolamento domiciliar em um raio de 5 quilômetros do Campo de Golfe de Edimburgo na manhã de sábado, segundo a Prefeitura de Brooklyn Park. Agentes já iniciaram buscas contra um suspeito do ataque contra os políticos de esquerda.

