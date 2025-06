Itamaraty estuda tirar políticos brasileiros em Israel pela Jordânia

© AGÊNCIA FAB / SGT JOHNSON

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O Ministério das Relações Exteriores estuda tirar pela Jordânia a comitiva de autoridades brasileiras que está em Israel.

Um grupo de pelo menos 41 pessoas visitava o país quando Israel atacou o Irã. O país muçulmano enviou foguetes em retaliação. Diante disso, os brasileiros precisaram se abrigar em bunkers.

O grupo é formado por duas comitivas diferentes, uma de prefeitos e outros representantes municipais e outra de representantes do Consórcio Brasil Central, formado por governos do Centro-Oeste.

"A embaixada do Brasil em Tel Aviv está em contato com as delegações brasileiras e o Ministério das Relações Exteriores fez gestão junto ao Ministério de Relações Exteriores de Israel para que ambos os grupos tenham garantias de segurança e possam retornar ao Brasil assim que as condições naquele país permitirem", disse, em nota, o Itamaraty.

"Até o momento, autoridades israelenses têm aconselhado as comitivas estrangeiras a permanecerem no país, até que as condições permitam qualquer deslocamento desses grupos por via aérea ou terrestre", aponta o texto.

Os prefeitos de Belo Horizonte, Álvaro Damião (União Brasil), e João Pessoa, Cícero Lucena (PP), estão na comitiva.

"Estamos em um local seguro. O alojamento tem um abrigo antiaéreo. A previsão de saída ainda não existe porque o espaço aéreo continua fechado, e após ele ser reaberto precisamos aguardar a volta à normalidade. Já fizemos solicitação para ver se o governo brasileiro poderia mandar um avião da FAB [Força Aérea Brasileira] para nos pegar", afirmou Lucena à Folha nessa sexta (13).

A escalada na situação começou quando Israel atacou a infraestrutura nuclear do país persa e mirou seus altos comandantes militares na noite de quinta (12) para sexta. Nessa sexta, o Exército israelense afirmou que o Irã lançou quase 100 drones contra seu território.

Os ataques prosseguiram neste sábado (14). "Teerã vai queimar", ameaçou o ministro da Defesa do Estado judeu, Israel Katz, após uma ação na capital adversária ter matado 60 pessoas segundo o governo local.