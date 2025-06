Máscara de látex e lista: o que se sabe do crime no Minnesota?

© nicksortor/ X (antigo Twitter)<br> <br> <br>

O estado norte-americano do Minnesota continua este domingo em alerta depois de um homem ter assassinado uma deputada democrata e o seu marido, assim como deixado feridos um senador e a sua esposa. Os vários disparos foram feitos nas respectivas casas das vítimas, que ficam cerca de 12 quilômetros em Mineápolis.

Tudo aconteceu na madrugada de sábado, quando o suspeito, identificado como Vance Luther Boelter, se vestiu de policial e, utilizando um carro com luzes semelhantes às dos veículos usados pelas autoridades, invadiu as casas.

Primeiro, o suspeito, de 57 anos, teria se dirigido a casa de John Hoffman, onde alvejou o legislador e a esposa, que continuam hospitalizados.

Depois, o homem, por quem as autoridades estão oferecendo uma recompensa de 50 mil euros (cerca de 300 mil reais) em caso de captura, dirigiu-se para a casa de Melissa Hortman, onde a polícia ainda o viu e trocaram tiros. O homem conseguiu, no entanto, fugir.

The FBI offers a reward of up to $50,000 for info leading to the arrest and conviction of Vance L. Boelter, suspected of shooting two Minnesota lawmakers and their spouses at their residences on June 14, 2025: https://t.co/XjawGOt5lq pic.twitter.com/tZ9RE97OHk — FBI Most Wanted (@FBIMostWanted) June 14, 2025

Quem é o suspeito?

Boelter trabalha na empresa de segurança Praetorian Guard Security, com sede em Mineápolis, em que é diretor das patrulhas, e foi treinado por militares norte-americanos, segundo dados públicos.

JUST IN: Security cam images show ass*ssin Vance Boelter knocking on a Minnesota lawmaker’s door wearing a latex mask and a security guard uniform, meant to look like a police officer



You can even see police lights from his security vehicle flashing.



This is terrifying. pic.twitter.com/LdzCnM0c7D — Nick Sortor (@nicksortor) June 14, 2025

A polícia norte-americana descobriu que Boelter trazia consigo, no carro, uma lista de alvos na qual constavam dezenas de políticos de esquerda do Minnesota, incluindo o governador Tim Walz que, de acordo com a imprensa local, o nomeou, em 2016 e 2019, como representante em um grupo de trabalho sobre o setor privado no Estado do Minnesota. De acordo com a ABC News, Boelter fez parte de um conselho estatal ao lado de Hoffman.

A lista de potenciais alvos incluía sobretudo nomes de políticos e ativistas a favor do aborto. Por segurança, as autoridades destacaram vários agentes e seguranças para proteger as pessoas citadas na lista.

À medida que as informações sobre o suspeito foram lançadas, também várias imagens do mesmo começaram a circular, incluindo uma que mostra o suspeito à frente da casa de um dos legisladores, usando uma máscara de látex muito realista.

Boelter é casado e tem filhos, tal como as vítimas do ataque. Hortman e o marido deixam dois filhos, enquanto Hoffman e a esposa tem uma filha.

Ainda de acordo com a publicação Minnesota Star Tribune, Boelter teria enviado algumas mensagens a amigos dizendo que tinha feito "algumas escolhas."

"Vou estar ausente durante algum tempo. Posso morrer em breve, por isso só quero que saibam que adoro vocês e que gostava que não tivesse sido assim. Peço desculpa por todos os problemas que isto causou", dizia uma das mensagens.

Vance Boelter texted roommates that he was “going to be gone for a while” and “may be dead shortly,” according to one of his housemates in North Minneapolis who read the message aloud to reporters. https://t.co/NCVjuqpHMS pic.twitter.com/OCKOjlUb76 — The Minnesota Star Tribune (@StarTribune) June 14, 2025

O ataque "político"

Desde o início que o ataque começou a ser descrito como "politicamente motivado" pelo governador do Minnesota. Ao anunciar a morte da democrata e do marido, Walz falou desta motivação política, ainda antes de ser conhecido que também o seu nome estava no manifesto encontrado.

"Não somos um país que resolve as suas diferenças à mão armada. Demonstrámos repetidamente no nosso Estado que é possível discordar pacificamente, que o nosso Estado é reforçado por um debate público civilizado. Temos de nos manter unidos contra todas as formas de violência. Não pouparemos recursos para levar os responsáveis à justiça", afirmou Walz num comunicado.

A Casa Branca também já reagiu ao ataque, condenando-o e considerando que este foi "terrível." Em comunicado, lê-se que "este tipo de violência não será tolerado nos EUA.

Donald Trump, que enfrenta críticas crescentes pelo clima de polarização política, disse ainda que o FBI e a procuradora-geral, Pam Bondi, estão investigando o caso e que todos os responsáveis "serão processados com todo o peso da lei."

Leia Também: Registros (impressionantes): mísseis iranianos 'rasgam' céus de Israel