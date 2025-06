Homem tenta fugir do aeroporto de Heathrow para não ser deportado

© Reprodução YouTube/Big Jet TV

Um homem, que ia ser deportado do Reino Unido, fugiu correndo por uma das pistas do aeroporto de Heathrow, em Londres. Foi perseguido e imobilizado por funcionários do aeroporto até à chegada da polícia.

O vídeo do momento inusitado foi divulgado na 'Big Jet TV', um canal de YouTube britânico que grava e transmite ao vivo vídeos de aviões pousando nos principais aeroportos do país.

Nos primeiros segundos do vídeo, o homem é visto correndo perto de um avião da companhia aérea da Letônia AirBaltic. Enquanto é perseguido por funcionários do aeroporto passa também perto de uma aeronave da companhia aérea portuguesa TAP. No final, acaba sendo imobilizado no chão, até à chegada da polícia (pode ver no vídeo no topo do texto).

Um porta-voz do aeroporto de Heathrow afirmou que não se registaram atrasos nos voos e que o incidente foi "rapidamente" resolvido.

"Trabalhando com os nossos parceiros resolvemos rapidamente um incidente no aeroporto que envolveu um indivíduo que entrou na pista. O indivíduo foi retirado do aeroporto, que continuou a funcionar normalmente e os passageiros viajaram como planejado", afirmou o porta-voz do aeroporto de Heathrow, citado pela BBC.

Já a Polícia Metropolitana de Londres disse apenas que "desempenhou um pequeno papel ao ajudar a deter o homem antes de as operações normais serem retomadas".

