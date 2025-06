Trump diz que 'teremos paz em breve entre Israel e Irã'

© <p>Getty Images</p>

Na manhã deste domingo (15), o presidente dos Estado Unidos, Donald Trump, falou sobre a escalada de tensão e ataques entre Israel e Irã, que começou na última sexta-feira com o governo de Benjamin Netanyahu bombardeando estruturas iranianas.

Trump disse que o envolvimento do EUA para o fim do conflito poderá acontecer através de acordos comerciais: "Irã e Israel deveriam chegar a um acordo, e chegarão a um acordo, assim como eu consegui que a Índia e o Paquistão chegassem, nesse caso usando o comércio com os Estados Unidos para trazer razão, coesão e sanidade às negociações com dois excelentes líderes que foram capazes de tomar uma decisão rápida e parar [os conflitos]", publicou o norte-americano na rede 'Truth Social'.

Trump também citou outros conflitos que foram encerrados através de negociações comerciais, como a Sérvia e Kosovo, também o Egito e a Etiópia: "Há paz, pelo menos por enquanto, graças à minha intervenção, e assim permanecerá! Da mesma forma, teremos PAZ, em breve, entre Israel e Irã! Muitas ligações e reuniões estão acontecendo agora. Eu faço muita coisa e nunca recebo crédito por nada, mas tudo bem, o povo entende. Façam o Oriente Médio grande novamente!", finalizou.

Anteriormente, o presidente dos Estados Unidos havia ameaçado o Irã prometendo atacar Teerã com toda a força do exército se atacarem os EUA. "Se formos atacados de alguma forma pelo Irã, toda a força e o poder das Forças Armadas dos EUA cairão sobre vós a níveis nunca antes vistos", avisou, destacando, no entanto, que "podemos facilmente conseguir um acordo entre o Irã e Israel."

Reunião do G7

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, vai comparecer à reunião do G7 que começa neste domingo (15), onde um dos tópicos será a guerra que Israel trava contra a Palestina e contra o Irã.

Os participantes da cúpula do G7 também devem discutir novas sanções contra a Rússia pela invasão da Ucrânia -outro ponto no qual o apoio dos EUA já não é mais garantia.

