Desabamento de ponte na Índia deixa dois mortos e vários desaparecidos

Pelo menos duas pessoas morreram, este domingo (15), após o colapso de uma ponte no distrito de Pune, Maharashtra, no oeste da Índia. Há ainda registo de seis feridos graves e vários desaparecidos.

Segundo a BBC, que cita as autoridades locais, o colapso ocorreu quando um grupo de pessoas estava atravessando a ponte pelas 15h30 locais (07h30 em Brasília).

O ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis, anunciou que a Força Nacional de Resposta a Desastres da Índia foi mobilizada e ainda está decorrendo "os trabalhos de socorro" e resgate no rio Indrayani.

"Fiquei profundamente triste ao saber da tragédia que ocorreu quando uma ponte sobre o rio Indrayani desabou em Indori, perto de Talegaon, no distrito de Pune", escreveu o responsável na rede social X.

