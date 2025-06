Menina de dois anos morre eletrocutada enquanto saltava em trampolim

© Getty Images/Christoph Soeder/picture alliance

Uma menina de apenas dois anos morreu após sofrer uma descarga elétrica enquanto brincava em um trampolim, na noite deste domingo (16), em Alquerías, na região de Múrcia, Espanha. A tragédia está sendo investigada como um possível caso de homicídio culposo, ou seja, sem intenção de matar.

De acordo com o Centro de Coordenação de Emergências da região, outras três crianças — com idades entre 8, 11 e 12 anos — também ficaram feridas no mesmo incidente, mas estavam conscientes quando receberam atendimento.

O chamado de emergência foi feito pouco depois da meia-noite, informando que uma criança havia sido eletrocutada, estava inconsciente e com sangramento nasal. Apesar de mais de uma hora de tentativas de reanimação cardiopulmonar, a menina — de origem marroquina — não resistiu.

Uma mulher de 29 anos, que estava no local, precisou ser atendida por ter sofrido um ataque de ansiedade.

Segundo o Tribunal Superior de Justiça de Múrcia, o processo foi aberto com base em indícios de homicídio culposo e lesões por imprudência. A investigação busca apurar possíveis falhas na segurança da estrutura que provocou o choque elétrico.



